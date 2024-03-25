إيطاليا تفوز على الإكوادور بشق الأنفس

الوكيل الإخباري - واصل المنتخب الايطالي معاناته بفوز بشق الأنفس على نظيره الإكوادوري بهدفين على ملعب "ريد بول أرينا" بنيويورك في مباراة دولية ودية في وقت متأخر من يوم أمس الأحد.



وافتتح لورينزو بيليغريني التسجيل مبكرا لإيطاليا في الدقيقة الثالثة بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، وأضاف نيكولو باريلا الهدف الثاني في الدقيقة الرابعة من الوقت بدلا من الضائع، لتنتهي المباراة بنتيجة 2-0.



وكانت إيطاليا حققت فوزا صعبا على فنزويلا 2-1 الخميس، في مباراتها الودية الأولى في فترة التوقف الدولية الحالية في ميامي بولاية فلوريدا، وتستعد إيطاليا لنهائيات كأس أوروبا المقررة في ألمانيا، خلال الفترة بين 14 يونيو و14 يوليو المقبلين.

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وحجز أبطال أوروبا الذين غابوا عن النسختين الأخيرتين للمونديال في روسيا 2018 وقطر 2022، بطاقتهم إلى العرس القاري 2024 بصعوبة، وسيلعبون في النهائيات في المجموعة الثانية، إلى جانب ألبانيا وإسبانيا وكرواتيا.



في المقابل، تستعد الإكوادور لكوبا أميركا في الولايات المتحدة، في الفترة بين 20 يونيو و14 يوليو المقبلين، حيث أوقعتها القرعة في المجموعة الثانية، إلى جانب المكسيك وفنزويلا وجامايكا.



وكانت الإكوادور تغلبت على غواتيمالا 2-0 في اليوم ذاته على ملعب ريد بول أرينا.

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