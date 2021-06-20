إيطاليا تفوز على ويلز.. ويتأهلان سويا لثمن نهائي يورو 2020

الوكيل الاخباري - أنهى منتخب إيطاليا مشواره في دور المجموعات بفوزه على نظيره الويلزي بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثالثة من المجموعة الأولى لبطولة كأس الأمم الأوروبية “ يورو 2020”.

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هدف المباراة الوحيد سجله بيسينا في الدقيقة 39، ليقود الطليان لتحقيق نقاط المباراة الثلاث وثالث انتصار على التوالي في المجموعة.



انتصار الطليان رفع رصيدهم للنقطة التاسعة في صدارة ترتيب المجموعة الأولى، وتأهل منتخب ويلز معه لدور الـ 16 رغم الخسارة، بعدما توقف رصيده عند 4 نقاط، متفوقًا على نظيره السويسري الذي احتل المركز الثالث بعد الفوز على تركيا.

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