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السبت، 18-11-2023 03:14 م

إيطاليا تقترب من اليورو باجتياح مقدونيا

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الوكيل الإخباري - حقق منتخب إيطاليا فوزا عريضا على ضيفه مقدونيا الشمالية (5-2)، الجمعة، على ملعب الأوليمبيكو في إطار التصفيات المؤهلة ليورو 2024.

وأحرز أهداف الآزوري كل من: ماتيو دارميان "17"، فيديريكو كييزا "41 و45+3"، جياكومو راسبادوري "81"، ستيفان الشعراوي "90+3".

في المقابل، سجل ياني أتاناسوف هدفي مقدونيا، في الدقيقتين 52 و74. 

وقفز المنتخب الإيطالي بهذا الانتصار للمركز الثاني في المجموعة الثالثة، برصيد 13 نقطة، بالتساوي مع أوكرانيا صاحبة المركز الثالث، لتصبح المباراة الأخيرة بينهما حاسمة في صراع التأهل، بينما تجمد رصيد مقدونيا عند 7 نقاط، في المركز الرابع.

وي الدقيقة 12 من مباراة اليوم، سجل راسبادوري هدفا بعد تمريرة من جورجينيو، انطلق على إثرها المهاجم منفردا بالمرمى، وسدد الكرة من فوق الحارس لحظة خروجه، لكن الحكم ألغى الهدف بعد العودة لتقنية الفيديو، بداعي التسلل.

وفي الدقيقة 17، نجح المنتخب الإيطالي في تسجيل هدف التقدم، عبر المدافع ماتيو دارميان الذي استغل ركنية متقنة من راسبادوري، وجهها بضربة رأسية في الشباك.

واحتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لإيطاليا في الدقيقة 38، بعد ركنية قابلها جاتي برأسية، ضربت يد مدافع مقدونيا سيرافيموف.

ونفذ جورجينيو الركلة، التي تصدى لها الحارس ديميتريفسكي.

وبعد ثوانٍ، تمكن كييزا من تسجيل الهدف الثاني لإيطاليا بالدقيقة 42، بتسديدة مباشرة وصاروخية في الشباك.

وبإنهاء أكثر من رائع في الدقيقة 45+3، استطاع كييزا أن يضيف هدفه الشخصي الثاني، والثالث للآزوري، بعد انطلاقة وتصويبة ارتطمت بقدم المدافع، ومرت من فوق الحارس لداخل المرمى.

وفي الدقيقة 52، قلص المنتخب المقدوني النتيجة بتسجيل هدفه الأول، عبر البديل أتاناسوف الذي قابل كرة عرضية برأسية في المرمى الإيطالي.

وسجل المنتخب المقدوني الهدف الثاني عبر أتاناسوف أيضا، في الدقيقة 74، بعدما استلم الكرة خارج منطقة الجزاء، وأطلق تصويبة ارتطمت بمدافع إيطاليا أتشيربي، لتغير اتجاهها وتسكن شباك دوناروما.

وأجهز راسبادوري على آمال مقدونيا الشمالية في العودة، عندما عزز النتيجة بهدف رابع في الدقيقة 81، بتسديدة أرضية زاحفة.

واختتم الشعراوي الحفل الإيطالي بهدف خامس، في الدقيقة 90+3، بتصويبة عقب تمريرة حاسمة من ديماركو.

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