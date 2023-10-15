إيطاليا تقسو على مالطا بتصفيات يورو 2024

الوكيل الإخباري - واصل المنتخب الإيطالي نتائجه الإيجابية في تصفيات أمم أوروبا "يورو 2024"، المزمع إقامتها في ألمانيا شهر يونيو المقبل.



واكتسح "الآتزوري" منتخب مالطا برباعية نظيفة، ضمن مباريات الجولة السابعة من المجموعة الثالثة.



على إستاد سان نيكولا، افتتح المنتخب الإيطالي التسجيل في الدقيقة 23 بواسطة جياكومو بونافنتورا، قبل أن يضيف دومينيكو بيراردي ثنائية في الدقيقة 45 و64 على التوالي.



واختتم أهداف إيطاليا اللاعب دافيد فراتسي في الدقيقة 90.



ورفع المنتخب الإيطالي رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثاني، خلف منتخب إنجلترا المتصدر بـ13 نقطة.

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