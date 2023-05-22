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الإثنين، 22-05-2023 04:33 م

إيطاليا تهزم البرازيل في كأس العالم للشباب (فيديو)

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الوكيل الإخباري - استهل المنتخب الإيطالي مشواره في نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم للشباب (تحت 20 عاما) المقامة في الأرجنتين، بفوز مستحق على نظيره البرازيلي (3-2) ضمن مباريات المجموعة الرابعة.

افتتح لاعب خط الوسط الإيطالي ماتيو براتي التسجيل لمنتخب بلاده "الأتزوري" مبكرا، عند الدقيقة الحادية عشرة من انطلاق صفارة البداية. ومن ثم أضاف زميله سيزاري كاسادي هدفين متتاليين في الدقيقتين (28، و35 من ضربة جزاء).

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ورد المهاجم البرازيلي ماركوس ليوناردو بهدفين أيضا، في الدقيقتين (72، و87) من زمن اللقاء.

 

وحصد المنتخب الإيطالي نقاط المباراة الثلاث وتصدر قائمة المجموعة الرابعة، متفوقا بفارق الأهداف على نظيره النيجيري الذي فاز بدوره على الدومينيكان بهدفين مقابل هدف واحد.


يذكر أن منتخب إيطاليا للشباب يبحث عن باكورة ألقابه في بطولة كأس العالم لكرة القدم، بينما يسعى منتخب لبرازيل للفوز بلقب البطولة للمرة السادسة في تاريخه لمعادلة الرقم القياسي الذي يحمله جاره اللدود الأرجنتيني.

 

 

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