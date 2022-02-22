إيطاليا تواجه السويد في نهائي كأس الغارفي

الوكيل الإخباري - ملاعب - أنس عشا

يلتقي منتخبا السويد وإيطاليا في نهائي كأس الغارفي للسيدات، والذي سيقام يوم غد الأربعاء، كما ستواجه البرتغال منتخب النرويج في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

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ويأتي تأهل الإيطاليات للنهائي بعد فوزهن على الدنمارك بهدف نظيف، وعلى النرويج بهدفين دون رد، فيما انسحبت الدنمارك من مباراتها مع السويد، والتي اكتسحت البرتغال برباعية نظيفة لتصعد للنهائي.



وكأس الغارفي ‏ هي بطولة سنوية لكرة القدم للسيدات تقام في البرتغال سنوياً وتتنافس فيها منتخب كثيرة من حول العالم وحصل منتخب الولايات المتحدة الأمريكية على أكثر الألقاب وعددها 10 حتى الآن.