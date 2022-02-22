الأربعاء 23-02-2022
الوكيل الاخباري

رومانيا : مستعدون لاستقبال أكثر من 500 ألف لاجئ أوكراني

العقبة الخاصة تمهل المحال التجارية 14 يوماً لتصويب أوضاعها

محاضرة عن الأمن الوطني والتخطيط الاستراتيجي في الزرقاء

افتتاح ورشة الطاقة المتجددة بجامعة مؤتة

إيطاليا: إلغاء إلزامية الحجر الصحي للقادمين

تخفيضات وعروض ترويجية كبيرة في الاستهلاكية المدنية

عقد دورتين لحث اللاجئات السوريات على تلقي لقاح كورونا بالمفرق

روسيا: لا نرغب في قطع العلاقات مع أوكرانيا

الهناندة: نهدف لتهيئة بيئة صديقة وحاضنة ومحفزة لريادة الأعمال

العضايلة: أصحاب المؤامرات ذهبوا وبقي الهاشميون عاموداً راسخاً

الثلاثاء، 22-02-2022 11:43 م

إيطاليا تواجه السويد في نهائي كأس الغارفي

interna-inno


الوكيل الإخباري - ملاعب - أنس عشا
يلتقي منتخبا السويد وإيطاليا في نهائي كأس الغارفي للسيدات، والذي سيقام يوم غد الأربعاء، كما ستواجه البرتغال منتخب النرويج في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

اضافة اعلان

 

ويأتي تأهل الإيطاليات للنهائي بعد فوزهن على الدنمارك بهدف نظيف، وعلى النرويج بهدفين دون رد، فيما انسحبت الدنمارك من مباراتها مع السويد، والتي اكتسحت البرتغال برباعية نظيفة لتصعد للنهائي.

وكأس الغارفي ‏ هي بطولة سنوية لكرة القدم للسيدات تقام في البرتغال سنوياً وتتنافس فيها  منتخب كثيرة من  حول العالم وحصل منتخب الولايات المتحدة الأمريكية على أكثر الألقاب وعددها 10 حتى الآن.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
242978396_1184171635426873_1577072039328658820_n

نادي الجزيرة يكشف عن شعاره الرسمي الجديد

414680Image1

برشلونة يلملم أوراقه ،، أكثر من مجرد نادي ولذلك رفض الأنهيار !!

220222115710276377092

الاتحاد الآسيوي يتجاهل الأردن مجددا ،، ما الأسباب !؟

2

النشامى بالمستوى الأول بقرعة تصفيات كأس اسيا

256344411_1215037599006943_1311498293620746539_n

بعد الإعلان عن مجانية الحضور ،، تعليمات هامة للجماهير الأردنية

2202221162642765679901

شاهد : عمر هاني يتألق ويقود فريقه لفوز جديد

أخبار متعلقة
2

النشامى بالمستوى الأول بقرعة تصفيات كأس اسيا

256344411_1215037599006943_1311498293620746539_n

بعد الإعلان عن مجانية الحضور ،، تعليمات هامة للجماهير الأردنية

FBK_dnbX0BQUd0P

منتخب النشامى في المركز 90 ومصر تتقدم ،، التصنيف الآسيوي والعربي

q4bcqqpbivhnwnio9q33

سيدات يوفنتوس يواصلن التألق بالدوري الإيطالي

2

منتخب النشامى يحقق فوزا وديا مثيرا

8f3a219d-5013-42b1-86fb-796887e0c3d8

مشجع أردني ينشئ رابطة جماهير المنتخبات العربية في كأس العالم