إيطاليا تواجه تركيا ودياً استعداداً لأمم أوروبا

الوكيل الإخباري - يلتقي منتخب إيطاليا مع منتخب تركيا في المباراة الودية التي تجمعهما في العاشرة مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب ريناتو دالارا في بولونيا، ضمن استعدادات المنتخبين لبطولة أمم أوروبا يورو 2024 التي تنطلق 14 يوليو المقبل.



ويخوض منتخب إيطاليا تحت قيادة لوتشيانو سباليتي، مباراتين وديتين أمام كل من تركيا اليوم والبوسنة والهرسك يوم 9 يونيو، استعدادا انطلاق البطولة الأوروبية.



ويتواجد المنتخب الإيطالي في مجموعة الموت التي تضم منتخبات ألبانيا وإسبانيا وكرواتيا، بينما تتواجد تركيا فى مجموعة تضم البرتغال وجورجيا والتشيك.

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