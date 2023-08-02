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الأربعاء، 02-08-2023 04:45 م

إيطاليا تودع مونديال السيدات 2023

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الوكيل الإخباري - أطاح منتخب جنوب إفريقيا بنظيره الإيطالي من بطولة كأس العالم لكرة القدم للسيدات 2023، إثر فوزه عليه (3-2) في اللقاء الذي جمعهما اليوم الأربعاء في الجولة الثالثة من دور المجموعات.

وضعت الإيطالية أريانا كاروسو "الأتزوري" في المقدمة بهدف مبكر سجلته مبكرا في الدقيقة 11 من ضربة جزاء.

وأدرك منتخب جنوب إفريقيا التعادل بهدف جاء بـ"نيران صديقة" سجلته الإيطالية بينيدتا أورسي خطأ في مرماها، عند الدقيقة 32 من زمن الشوط الأول.

ووضعت الجنوب إفريقية هيلدا ماجيا بلادها في المقدمة في الدقيقة 67، وردت الإيطالية أريانا كاروسو بهدف التعادل بحلول الدقيقة 74.

واقتنصت الجنوب إفريقية هدف الفوز لبلادها عندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة على ملعب "ويستباك" في العاصمة النيوزيلندية ويلنغتون.

ورفع منتخب جنوب إفريقيا رصيده إلى أربع نقاط، وانتزع المركز الثاني في ترتيب المجموعة السابعة (G) ومعه بطاقة التأهل إلى الدور ثمن النهائي للبطولة، من نظيره الإيطالي، الذي تراجع إلى المركز الثالث وودع البطولة رفقة الأرجنتين.

بينما تربع المنتخب السويدي على عرش صدارة المجموعة بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط، وسيواجه في دور الـ16 وصيف بطل المجموعة الخامسة (E) نظيره الأمريكي حامل اللقب.

أما منتخب جنوب إفريقيا فقد ضرب موعدا في الدور ثمن النهائي للبطولة، مع نظيره الهولندي بطل المجموعة الخامسة (E).

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