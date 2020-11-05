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الخميس، 05-11-2020 12:07 م

إيغور يكشف أسباب تعاقده مع الشباب

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الوكيل الإخباري _ أكد إيغور ليشنوفسكي، لاعب فريق الكرة بنادي الشباب، أنه كافة العروض تقدم إليه عن طريق وكيله، وأن الأخير أخبره بأن عرض الشباب مغرٍ، مضيفًا أن المفاوضات كانت بسيطة ومميزة.

وأوضح، خلال تصريحات تليفزيونية، أنه استفسر عن نادي الشباب قبل التوقيع، وعرف أن الشباب من فرق الكبار ولديه تاريخ وبطولات ويمتلك مشروعًا للعودة لمصاف البطولات.

وأضاف "نحن كلاعبين محترفين نلقب أنفسنا بالوحوش، وخالد البلطان (رئيس الشباب) لدين مشروع لإعادة الفريق لسابق عهده. حين يتعاقد معك الشباب كلاعب محترف لتحقيق البطولات، يجعلك تتحمل الضغط، وأنا معتاد على الضغط منذ بداية مشواري".

وتابع إيغور "تابعت مباريات الشباب في الموسم الماضي، الشباب في هذا الموسم يمتلك لاعبين أجانب وسعوديين محليين".

ووجه إيغور رسالة لجماهير نادي الشباب، قائلًا "أرجو من الجماهير أن نثق في اللاعبين".

وكان الشباب قد تعاقد رسميًا مع التشيلي إيغور ليشنوفسكي، قادمًا من كروز أزول المكسيكي، خلال فترة الانتقالات الصيفية، بعقد ينتهي في يونيو 2022.


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المصدر : ملاعب 

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