إيفرتون واليونايتد ،، تعادل وشراكة ليفربول بالصدارة

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الوكيل الإخباري - أنس عشاسقط مانشستر يونايتد بفخ التعادل في مباراته مع إيفرتون بهدف لمثله، والتي احتضنها ملعب الأولد ترافودر في افتتاح الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي، والتي شهدت مشاركة رونالدو كلاعب بديل بالشوط الثاني .تشكيل مانشستر يونايتد : ديفيد دي خيا، لوك شاو، فيكتور ليندلوف، رفائيل فاران، آرون وان بيساكا، فريد، سكوت مكتوميناي، برونو فرنانديز، مارسيال، إدينسون كافاني، ماسون جرينوود.تشكيل إيفرتون : جوردان بيكفورد ، بين جودفراي، ياري مينا، مايكل كين، لوكاس دين، آلان، عبدالله دوكوري، تاونسند ، ديمراي جراي، أنتوني جوردون وسالمون روندون.وبدأ اليونايتد المباراة بضغط كبير أهدر من خلاله عدد من الفرص المحققة للتسجيل، فيما كان التهديد الأول لإيفرتون عن طريق مدافعه كين بكرة رأسية خطيرة مرت بجانب مرمى اليونايتد، فيما تألق حارس الفريق الضيف بيكفورد بإبعاد رأسية رائعة لكافاني .وشهدت الدقائق الأخيرة من الشوط الأول بدء كريستيانو رونالدو بعمليات الإحماء، قبل أن يقوم الفرنسي مارسيال بمنح الفريق الأحمر هدف التقدم قبل الدخول لغرف تبديل الملابس، وعند الدقيقة 43 تحديدا .ولم يظهر اليونايتد بالشوط الثاني بنفس الجودة الهجومية رغم الدفع بكريستيانو رونالدو، سانشو وبول بوجبا، وزادت متاعبه بتلقي هدف التعادل عن طريق تاونسند بالدقيقة 65 من هجمة مرتدة رائعة.وأحرز المدافع الكولومبي ياري مينا هدفا ثانيا لإيفرتون وتم إلغاءه بداعي التسلل بعد الرجوع لتقنية الفيديو لنصل لنهاية المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، وصل إثره اليونايتد لنقطته الـ 14 بصدارة الترتيب رفقة ليفربول وإيفرتون، علما أن "الريدز" سيواجه السيتي يوم الأحد .