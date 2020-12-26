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السبت، 26-12-2020 08:37 م

إيفرتون يبحث عن البقاء بالمربع الذهبي بالبريميرليج

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الوكيل الاخباري - يستضيف فريق شيفيلد يونايتد نظيره فريق إيفرتون، على ملعب برامول لين وذلك فى مباراة من منافسات الجولة الخامسة عشر من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز البريميرليج.

ويدخل فريق إيفرتون اللقاء فى محاولة مصالحة جماهيره وذلك بعد فشله في التأهل إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين كأس كاراباو.

حيث هزم فريق إيفرتون من فريق مانشستر يونايتد بهدفين نظيفين في الوقت القاتل من مباراة الدور ربع النهائي من بطولة كأس “كاراباو”.

ولكنه على مستوى بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز قد نجح بتحقيق الفوز على فريق أرسنال فى الجولة الماضية بهدفين مقابل هدف.

ويسعى إيفرتون الذى يقدم موسم جيد وبدأ بداية رائعة إلى مواصلة الزحف نحو المراكز الذهبية المؤهلة للبطولات الأوروبية للموسم المقبل.

وسيستغل فريق إيفرتون ضعف خصم الغد وكونه فى قاع الجدول، للزحف نحو الأمام وحصد المزيد من النقاط.

ويحتل فريق إيفرتون المركز الرابع برصيد 26 نقطة ،بينما يقبع شيفيلد يونايتد فى المركز العشرين والاخير برصيد نقطتين.

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