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الخميس، 17-08-2023 12:40 م

إيقاف تشافي ورافينيا لمباراتين مع برشلونة

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الوكيل الإخباري -  أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم عن عقوبة لتشافي هيرنانديز مدرب برشلونة، ولاعبه رافينيا دياز.

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وجاءت العقوبة على خلفية الأحداث التي شهدتها مباراة الفريق الكتالوني أمام خيتافي والتي أقيمت الأحد الماضي في إطار مباريات الجولة الأولى من مسابقة الدوري الإسباني لهذا الموسم.

 

 

 

 

 

ووفقا لما نشرته صحيفة "سبورت" الإسبانية فإن لجنة المسابقات قررت إيقاف تشافي مباراتين مع غرامة قدرها 600 يورو، وغرامة على النادي الكتالوني قدرها 700 يورو.

من جانبه، سيخضع الجناح البرازيلي رافينيا لنفس عقوبة مدربه، والذي تلقى بطاقة حمراء مباشرة بعد تدخله العنيف على جاستون ألفاريز.

بالتالي سوف يغيب الثنائي عن مواجهتي برشلونة ضد قادش وفياريال ضمن منافسات مسابقة الدوري الإسباني لهذا الموسم 2023-2024.

 

ملاعب

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