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الأربعاء، 03-04-2024 03:10 م

إيقاف مباراة في البريميرليغ للسماح للاعبين المسلمين بالإفطار

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الوكيل الإخباري - تم إيقاف مباراة جمعت فريقي بورنموث وكريستال بالاس ضمن الجولة الـ31 من الدوري الإنجليزي، أمس الثلاثاء، عند الدقيقة الثالثة من أجل أن يقوم لاعب بورنموث دانغو، بكسر صيامه بشكل سريع.

واستغل البوركينابي غروب الشمس لاستعادة قواه بعد صيام رمضان، حيث شوهد وهو يتناول بعض العصائر على الخطوط الجانبية للملعب، واحترم كلا الفريقين القرار وتم إيقاف المباراة لانتظار دانغو حتى ينتهي من الأكل والشرب على خط التماس قبل العودة لمتابعة المباراة.

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كما شهدت مباراة نيوكاسل يونايتد ضد إيفرتون، الثلاثاء، على ملعب "سانت جيمس بارك"، موقفا مشابها.


إذ أوقف الحكم المباراة خلال الشوط الأول، بحلول موعد آذان المغرب، للسماح للاعبين المسلمين بالإفطار.


وتجمع اللاعبون المسلمون على خط التماس ، لشرب الماء والعصائر من أجل كسر صيامهم.

ويتواجد 3 لاعبين مسلمين في إيفرتون بالمباراة، وهم إدريسا غاي وأونانا وعبد الله دوكوري.

وسلطت وسائل الإعلام الإنجليزية الضوء على هذه اللقطة، خاصة مع تجمع عدد كبير من اللاعبين المسلمين حول بعضهم للإفطار بشكل جماعي.
وكانت رابطة الدوري الإنجليزي قررت إعطاء الحكام الحق في إيقاف المباريات، مؤقتا، للسماح للاعبين المسلمين بالإفطار بالاتفاق مع الفريقين في الاجتماع الإداري قبل بداية المباريات.

وفي رمضان الماضي طلب من الحكام تسهيل عملية إفطار اللاعبين المسلمين الصائمين، خلال المباريات التي تتزامن مع آذان المغرب، خلال شهر الصوم، بإيقاف المباراة بعض الوقت، ليتمكن اللاعبون الصائمون من الإفطار.

 

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