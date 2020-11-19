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الخميس، 19-11-2020 09:25 ص

إيقاف ميسي في مطار برشلونة بعد 15 ساعة من الطيران

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الوكيل الإخباري- لم يكن ليونيل ميسي قائد برشلونة في حالة مزاجية جيدة بعد وصوله إلى مطار إلبرات في برشلونة، عقب مشاركته منتخب بلاده الأرجنتين في تصفيات أمريكا الجنوبية لمونديال قطر 2022.

وكان بانتظار ميسي لحظة وصوله 5 أشخاص من مفتشي وكالة الضرائب، مما اضطر المهاجم البالغ 32 عاما المجهد من رحلة الطيران التي استغرقت 15 ساعة بطائرته الخاصة، إلى الاستجابة لتساؤلات المفتشين لمدة ساعة كاملة.


وفي طريقه لمغادرة المطار انفجر ميسي لدى سؤال الصحفيين عن تصريحات الوكيل السابق لزميله الفرنسي أنطونيو غريزمان، وقال: "لقد سئمت من أن أكون دائما مشكلة كل شيء في النادي".

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وبعد انتهائه من صخب المراسلين الذين كانوا ينتظرونه عند بوابة الخروج من المطار، أدلى ميسي، وهو غير سعيد بشكل واضح، بتعليق آخر عندما دخل سيارته حيث كانت زوجته أنتونيلا روكوزو بانتظاره.


وقال ميسي: "علاوة على ذلك ، بعد رحلة استغرقت 15 ساعة، كانت سلطات الضرائب في انتظاري، إنه جنون"، وفقا لصحيفة "ماركا" الإسبانية.


ومن المتوقع أن يشارك ميسي في مباراة برشلونة المقبلة بعد فترة التوقف الدولية لملاقاة أتلتيكو مدريد ضمن الجولة الـ10 من "الليغا" السبت المقبل.


 




 

 


 

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