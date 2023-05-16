الثلاثاء 16-05-2023
الوكيل الاخباري

صدور إرادة ملكية بالسفير الخالدي

حمدي المناصير يطلق "زفة الأمير حسين" - فيديو

المستقلة للانتخاب تحل 19 حزبا - اسماء

احالة موظفين حكوميين إلى التقاعد - اسماء

تصريحات جديدة من الفيدرالي الأمريكي بشأن رفع الفائدة من جديد

الملك يستقبل وفدا من الكلية الملكية البريطانية للدراسات الدفاعية

مؤشر البورصة ينهي تداولاته على ارتفاع

ترقية موظفين في التربية - أسماء

السودان.. وصول الجسر الجوي المصري إلى مطار بورتسودان

بدء فعاليات يوم علمي بالجامعة الهاشمية عن التدخين

الثلاثاء، 16-05-2023 03:55 م

إيقاف نجم المغرب بعد مواجهة مسؤولة فرنسية

5202316131857408282261 (1)


الوكيل الإخباري - أعلن نادي تولوز، حامل لقب كأس فرنسا، إيقاف لاعبه المغربي زكريا أبو خلال على خلفية خلاف نشب بين اللاعب والسيدة لورانس أريباجي، نائبة عمدة تولوز لشؤون الرياضة.

وقالت إذاعة مونتي كارلو الفرنسية في تقرير خاص، إن أبو خلال دخل "في مشادة كلامية" مع نائب عمدة تولوز، المسؤولة عن النشاطات الرياضة، لورانس أريباج.

ووفقا للتقرير، تعود أحداث الواقعة لما بعد فوز تولوز بكأس فرنسا على حساب نانت بنتيجة 5-1 نهاية أبريل الماضي، حيث كان الاحتفال بالفريق في مبنى بلدية تولوز، وأثناء كلمة المدرب فيليب مونتانييه.

وحسب الإذاعة فإن بعض لاعبي تولوز أحدثوا بعض الصخب بالاحتفال أثناء كلمة المدرب مونتانييه، وهو ما لم يعجب لورانس أريباجي التي طالبتهم بالهدوء، وهو ما جعل أبو خلال يرد عليها: "في منزلي، النساء لا تتحدث هكذا إلى الرجال".
ولم يعجب رد أبو خلال نائبة العمدة لتطالب اللاعبين مجددا بالهدوء حيث ذكرتهم أنهم في مبنى رسمي تابع لبلدية تولوز.

ولم ينته الأمر عند ذلك، حيث طلب أبو خلال من أريباجي الاعتذار له بعدما واجهها مجددا خلال حفل عشاء البلدية للاحتفال بالفريق.

ورغم أن أريباجي قللت من شأن الواقعة فإن نادي تولوز قرر إبعاء اللاعب الدولي المغربي عن التدريبات لحين التحقيق في ما وصفه بالادعاءات الخطيرة.
وقال تولوز في بيانه: "لن يتم الإدلاء بأي تصريحات أخرى عن الأمر لحين انتهاء التحقيق الداخلي".

وعلقت أريباجي على الخلاف مع أبوخلال بأن الأمر "ليس قضية"، حيث أشارت إلى أن لاعبي الكرة عادة لا يحبون أن يطالبهم أحد بالصمت.

اضافة اعلان

 

ملاعب 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
5202316132646384887382

تشافي يبدأ خطة عودة ميسي باجتماع عاصف

5202316134230298880120

لإغاظة محمد صلاح.. هدية غير متوقعة لإرلينغ هالاند!

5202316103352745096591 (1)

محمد صلاح يطيح برقم أسطورة يونايتد

52023161140471905310

بعد إفساد احتفالات برشلونة.. إسبانيول يرد ببيان

520231610588666638850

مارتينيز ولياو على رأس التشكيل المتوقع لديربي الغضب

5202316105621920462827

مكافآة ضخمة تنتظر الفائز من إنتر وميلان

أخبار متعلقة
420232015615669250772

مفاجأة في قائمة باريس أمام آنجيه

4202320123647696138610

نابولي يفاجئ باريس بسعر أوسيمين

4202320125047710894427

تفاصيل عرض برشلونة لاستعادة ليونيل ميسي

420232010251307601152

الكشف عن حقيقة تقدم رئيس النصر السعودي باستقالته!

4202319134634859361009

خطوة حاسمة بشأن مستقبل جيرو خلال ساعات

4202319122125777901474

صراع إنجليزي على التعاقد مع إنريكي