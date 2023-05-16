إيقاف نجم المغرب بعد مواجهة مسؤولة فرنسية

الوكيل الإخباري - أعلن نادي تولوز، حامل لقب كأس فرنسا، إيقاف لاعبه المغربي زكريا أبو خلال على خلفية خلاف نشب بين اللاعب والسيدة لورانس أريباجي، نائبة عمدة تولوز لشؤون الرياضة.



وقالت إذاعة مونتي كارلو الفرنسية في تقرير خاص، إن أبو خلال دخل "في مشادة كلامية" مع نائب عمدة تولوز، المسؤولة عن النشاطات الرياضة، لورانس أريباج.



ووفقا للتقرير، تعود أحداث الواقعة لما بعد فوز تولوز بكأس فرنسا على حساب نانت بنتيجة 5-1 نهاية أبريل الماضي، حيث كان الاحتفال بالفريق في مبنى بلدية تولوز، وأثناء كلمة المدرب فيليب مونتانييه.



وحسب الإذاعة فإن بعض لاعبي تولوز أحدثوا بعض الصخب بالاحتفال أثناء كلمة المدرب مونتانييه، وهو ما لم يعجب لورانس أريباجي التي طالبتهم بالهدوء، وهو ما جعل أبو خلال يرد عليها: "في منزلي، النساء لا تتحدث هكذا إلى الرجال".

ولم يعجب رد أبو خلال نائبة العمدة لتطالب اللاعبين مجددا بالهدوء حيث ذكرتهم أنهم في مبنى رسمي تابع لبلدية تولوز.



ولم ينته الأمر عند ذلك، حيث طلب أبو خلال من أريباجي الاعتذار له بعدما واجهها مجددا خلال حفل عشاء البلدية للاحتفال بالفريق.



ورغم أن أريباجي قللت من شأن الواقعة فإن نادي تولوز قرر إبعاء اللاعب الدولي المغربي عن التدريبات لحين التحقيق في ما وصفه بالادعاءات الخطيرة.

وقال تولوز في بيانه: "لن يتم الإدلاء بأي تصريحات أخرى عن الأمر لحين انتهاء التحقيق الداخلي".



وعلقت أريباجي على الخلاف مع أبوخلال بأن الأمر "ليس قضية"، حيث أشارت إلى أن لاعبي الكرة عادة لا يحبون أن يطالبهم أحد بالصمت.



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