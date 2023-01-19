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الخميس، 19-01-2023 03:07 م

إيماءة من مبابي في قطر تعيد جدل ريال مدريد إلى الواجهة

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الوكيل الإخباري -  أعاد النجم الفرنسي، كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، التكهنات من جديد حول مستقبله، وإمكانية انتقاله إلى ريال مدريد الإسباني.

ويوجد فريق باريس سان جيرمان حاليا في قطر ضمن جولة للفريق.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية، إنه أثناء توقيع "تذكارات" من لاعبي الفريق للجماهير، صرخ أحد المشجعين "عد إلى مدريد" وهو ما تفاعل معه هداف المنتخب الفرنسي مبابي بإيماءة إيجابية.

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وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي هذه الإشارة (الإيماءة) التي أقدم عليها مبابي، ما أثار الشائعات مجددا حول انتقاله لريال مدريد.

وفي الأيام الأخيرة عادت الشائعات إلى الظهور بأن ريال مدريد لا يزال مهتما بالمهاجم الفرنسي، وقالت الصحيفة إن المعلومات تشير إلى أن مبابي لا تزال لديه الرغبة في الانضمام إلى صفوف فريق العاصمة الإسبانية.

ورغم فشل ضم مبابي البالغ 24 عاما الى صفوف الملكي نهاية الموسم الماضي، فإن ريال مدريد سيحاول بالتأكيد مرة أخرى الحصول على خدمات لاعب، يخلف مواطنه المتألق كريم بنزيما البالغ 34 عاما.

 

 

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