السبت 04-03-2023
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السبت، 04-03-2023 03:30 م

ابرز مباريات السبت بتوقيت الاردن

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الوكيل الإخباري -  يلتقي مانشستر سيتي مع نيوكاسل وآرسنال مع بورنموث في الدوري الإنجليزي، وأتلتيكو مدريد مع إشبيلية في الدوري الإسباني وفيورنتينا مع ميلان في الدوري الإيطالي، بينما يلعب الأهلي مع القطن في دوري أبطال أفريقيا.

وفي ما يلي أبرز مباريات اليوم السبت بتوقيت العاصمة الأردنية عمان :         

 
** دوري أبطال أفريقيا:

الأهلي -- : -- القطن – 7:00

 
الدوري الإنجليزي:

مانشستر سيتي -- : -- نيوكاسل يونايتد 3:30

آرسنال -- : -- بورنموث 6:00

تشيلسي -- : -- ليدز يونايتد  6:00

وولفرهامبتون -- : -- توتنهام هوتسبير   6:00


الدوري الإسباني:

00:00 أتلتيكو مدريد -- : -- إشبيلية – 11:00

الدوري الإيطالي:

فيورنتينا     -- : -- ميلان 10:45


** الدوري الألماني:

 شتوتغارت -- : --   بايرن ميونخ 8:30

الدوري الفرنسي:

 باريس سان جيرمان -- : -- نانت 11:00

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