الأحد 17-09-2023
الوكيل الاخباري

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الأحد، 17-09-2023 03:16 م

ابرز مـباريات الاحد بتوقيت الاردن

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الوكيل الإخباري - اليكم ابرز مباريات اليوم الاحد ، بتوقيت العاصمة الأردنية عمان.

** الدوري الأردني للمحترفين

شباب الأردن   ×  معان  18:00

 
** دوري أبطال أفريقيا

آرمى باتريوريتيك - رواندا   ×  بيراميدز - مصر 16:00

 هافيا كوناكري - غينيا   ×  الوداد الرياضي - المغرب 19:00

  دوان - بوركينا فاسو   ×  الترجي الرياضي - تونس 19:00

  بريميرو دي اوجوستو - أنغولا   ×  الهلال - السودان 19:00

بو رانجرس - سيراليون   ×  شباب رياضي بلوزداد - الجزائر 19:00

** الدوري الإنجليزي الممتاز

بورنموث   ×  تشيلسي  16:00

إيفرتون   ×  آرسنال  18:30

** الدوري الإسباني الدرجة الأولى

ريال مدريد   ×  ريال سوسييداد 22:00


** الدوري الإيطالي الدرجة A

روما   ×  إمبولي  21:45


الدوري الفرنسي الدرجة الأولى

ستراسبورج   ×  مونبلييه  16:00

مارسيليا   ×  تولوز  18:05

ليون   ×  لوهافر  21:45

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