ابرز مـباريات الاحد بتوقيت الاردن

الوكيل الإخباري - اليكم ابرز مباريات اليوم الاحد ، بتوقيت العاصمة الأردنية عمان.



** الدوري الأردني للمحترفين



شباب الأردن × معان 18:00





** دوري أبطال أفريقيا



آرمى باتريوريتيك - رواندا × بيراميدز - مصر 16:00



هافيا كوناكري - غينيا × الوداد الرياضي - المغرب 19:00



دوان - بوركينا فاسو × الترجي الرياضي - تونس 19:00



بريميرو دي اوجوستو - أنغولا × الهلال - السودان 19:00



بو رانجرس - سيراليون × شباب رياضي بلوزداد - الجزائر 19:00



** الدوري الإنجليزي الممتاز



بورنموث × تشيلسي 16:00



إيفرتون × آرسنال 18:30



** الدوري الإسباني الدرجة الأولى



ريال مدريد × ريال سوسييداد 22:00





** الدوري الإيطالي الدرجة A



روما × إمبولي 21:45





الدوري الفرنسي الدرجة الأولى



ستراسبورج × مونبلييه 16:00



مارسيليا × تولوز 18:05



ليون × لوهافر 21:45

اضافة اعلان

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة