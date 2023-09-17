ابرز مـباريات الاحد بتوقيت الاردن

الوكيل الإخباري - اليكم ابرز مباريات اليوم الاحد ، بتوقيت العاصمة الأردنية عمان.
** الدوري الأردني للمحترفين
شباب الأردن × معان 18:00
** دوري أبطال أفريقيا
آرمى باتريوريتيك - رواندا × بيراميدز - مصر 16:00
هافيا كوناكري - غينيا × الوداد الرياضي - المغرب 19:00
دوان - بوركينا فاسو × الترجي الرياضي - تونس 19:00
بريميرو دي اوجوستو - أنغولا × الهلال - السودان 19:00
بو رانجرس - سيراليون × شباب رياضي بلوزداد - الجزائر 19:00
** الدوري الإنجليزي الممتاز
بورنموث × تشيلسي 16:00
إيفرتون × آرسنال 18:30
** الدوري الإسباني الدرجة الأولى
ريال مدريد × ريال سوسييداد 22:00
** الدوري الإيطالي الدرجة A
روما × إمبولي 21:45
الدوري الفرنسي الدرجة الأولى
ستراسبورج × مونبلييه 16:00
مارسيليا × تولوز 18:05
ليون × لوهافر 21:45
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