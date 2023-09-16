ابرز مـباريات السبت بتوقيت الاردن

الوكيل الإخباري - تقام مجموعة من المباريات في الدوريات الأوروبية والعربية أبرزها يجمع وست هام مع مانشستر في الدوري الإنجليزي وبرشلونة مع ريال بيتيس في الدوري الإسباني وإنتر ميلان مع ميلان في الدوري الإيطالي والرائد مع النصر والتعاون مع الأهلي في دوري روشن السعودي.



وفي ما يلي أبرز مباريات اليوم السبت بتوقيت العاصمة الاردنية عمان :



الدوري الأردني للمحترفين



السلط × الرمثا 18:00



مغير السرحان × الأهلي 20:30





دوري أبطال أفريقيا



النجم الساحلي - تونس × الجيش الملكي - المغرب 18:00



الدوري الإنجليزي الممتاز الدوري الإنجليزي الممتاز



وولفرهامبتون -- : -- ليفربول 14:30



مانشستر يونايتد -- : -- برايتون 17:00



توتنهام هوتسبير -- : -- شيفيلد يونايتد 17:00



وست هام يونايتد -- : -- مانشستر سيتي 17:00



نيوكاسل يونايتد -- : -- برينتفورد 19:30



الدوري الإسباني



فالنسيا -- : -- أتلتيكو مدريد 17:15



برشلونة -- : -- ريال بيتيس 22:00



الدوري الإيطالي



يوفنتوس -- : -- لاتسيو 16:00



انتر ميلان -- : -- ميلان 19:00



جنوى -- : -- نابولي 21:45



الدوري الألماني



لايبزيج -- : -- أوجسبورج 16:30



فرايبورج -- : -- بوروسيا دورتموند 16:30



فولفسبورج -- : -- يونيون برلين 16:30



دوري روشن السعودي



أبها -- : -- الاتفاق 15:00



الرائد -- : -- النصر 18:00



الأهلي -- : -- التعاون 21:00

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