ابو ليلى يجدد إعارته السعودي

الوكيل الإخباري - جدد يزيد أبو ليلى حارس مرمى منتخب الأردن، وفريق الفيصلي، إعارته لنادي الجبلين السعودي ليمثله لموسم جديد.



وأوضح أبو ليلى عبر حسابه في إنستجرام الاثنين: "جمهور الفيصلي الأصيل، لن أقول وداعا بل إلى اللقاء في موعد قريب، ويبقى الأزرق العشق".



وأضاف: "مرت السنين وحققنا بطولات عديدة وهذا شيء ليس بغريب على الزعيم".



وأردف: "اليوم تم تجديد عقدي مع نادي الجبلين السعودي لمدة موسم بعد الاتفاق مع النادي الفيصلي، أسأل الله التوفيق لي ولكم، وأن يحصد الزعيم جميع البطولات هذا الموسم".



وختم أبو ليلى كلامه، فقال: "شكرا جمهور الفيصلي الأصيل، شكرا إدارة النادي الفيصلي".



وكان يزيد أبو ليلى "30 عاما" قد انضم لفريق الفيصلي قادما من فريق شباب الأردن عام 2017، بينما التحق الحارس الدولي الأردني بفريق الجبلين على سبيل الإعارة لمدة 4 أشهر، في الميركاتو الشتوي الماضي.

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