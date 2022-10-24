اتحاد الإعلام الرياضي ينعى رأفت سارة

الوكيل الإخباري - نعى الاتحاد الأردني للإعلام الرياضي الزميل الإعلامي المخضرم الراحل رأفت سارة الذي انتقل إلى رحمته تعالى مساء أمس، وشيع جثمانه بعد ظهر اليوم الاثنين في مقبرة أبو صياح بمدينة الزرقاء.



واستذكر رئيس اتحاد الإعلام الرياضي، الزميل أمجد المجالي، مناقب الفقيد وإسهاماته ودوره في مسيرة الإعلام الرياضي الأردني والعربي، داعيا الله عز وجل أن يسكنه فسيح جنانه ويلهم أهله الصبر والسلوان.



وكان الزميل الراحل حصل على شهادة البكالوريوس في التربية الرياضية من الجامعة الأردنية، وعمل في العديد من الوسائل الإعلامية المختلفة من ضمنها صحيفة العرب اليوم، ثم انتقل إلى صحيفة الغد في بداية عهدها، ومن ثم انتقل بعدها إلى سلطنة عمان للعمل في مجال الصحافة، وبعد عودته ساهم بتأسيس موقع (ستادكم) الرياضي، كما عمل على أرشفة كرة القدم الأردنية وتسجيلها عبر أشرطة فيديوهات وبثها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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