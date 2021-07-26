اتحاد السلة : استضافة كأس اسيا للسيدات ستروج للأردن سياحيا وصحيا

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الوكيل الإخباري - أنس عشاأكد أمين سر الاتحاد الأردني لكرة السلة نبيل أبو العطا أن التنظيم الأردني للنافذة الآسيوية المؤهلة لكأس اسيا كانت ناجحة للغاية، مما دفع الاتحاد الآسيوي للإشادة بها وبحسن تطبيق البروتوكولات الصحية، كاشفا عن طلب الأردن استضافة بطولتي الرجال والسيدات خصوصا وأن تأجيل البطولتين سيضيع المصروفات الكبيرة التي بذلها الاتحاد لتجهيز المنتخبات الوطنية لهذه البطولتين.وأكد أبو العطا في مؤتمر صحفي أقيم بمقر الاتحاد الأردني لكرة السلة بمدينة الحسين للشباب أن موافقة الاتحاد الآسيوي على استضافة كأس السيدات سيروج للأردن سياحيا وصحيا، خصوصا وأنها ستشهد مشاركة منتخبات كبيرة مثل أستراليا، الصين واليابان.وقال أن البطولة ستقام على مستويين الأول في شهر أكتوبر القادن، والثاني بعده بقرابة الشهر، كاشفا عن طلب الأردن استضافة بطولتي الناشئين والناشئات كذلك بدلا من قرار الإتحاد الآسيوي بتأجيلها.