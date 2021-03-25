اتحاد الكرة يعتمد النظام الجديد لبطولات الفئات العمرية لموسم 2021

الوكيل الإخباري- صادقت الهيئة التنفيذية لاتحاد كرة القدم، على النظام الجديد لبطولات الفئات العمرية تحت سن 15 و17 و19، للموسم الحالي 2021، الخاص بأندية المحترفين، والدرجات الأولى والثانية والثالثة، والأكاديميات.

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ويسهم النظام الجديد لبطولات الفئات العمرية، في إعطاء كافة الفرق فرصة المنافسة في دوري النخبة، بغض النظر عن درجة النادي، بالإضافة إلى توجيه الدعم للأندية التي تولي فرق الفئات العمرية اهتماماً أكبر، ما يعزز من مساعي الاتحاد في تطوير قطاع الفئات العمرية، والتي تشكل أولوية رئيسية.



وراعى النظام الجديد للبطولات، الدعم المالي للأندية المهتمة بالفئات العمرية، والتي تتأهل للمراحل النهائية من أندية الدرجات الأولى والثانية والثالثة.



واشار الاتحاد في خبر على موقعه الرسمي اليوم الخميس، إلى أنه طلب من أندية الدرجة الثالثة والأكاديميات المرخصة الراغبة بالمشاركة ببطولات هذا العام، تحديد الفئات العمرية المراد المشاركة بها بالبطولات، مع ضرورة تزويد الاتحاد بجميع الوثائق المطلوبة بموعد أقصاه نهاية الشهر الحالي، حيث يعد الترخيص شرطاً أساسياً لمشاركة الفرق بمنافسات الموسم الجديد.



وتنطلق بطولات الفئات العمرية اعتباراً من الثلث الأخير من شهر حزيران المقبل، مع تقسيم الفئات المعتمدة هي وفق التالي:فئة تحت 19 سنة: مواليد 2002/2003، فئة تحت 17 سنة: مواليد 2004/2005، فئة تحت 15 سنة: مواليد 2006/2007،فئة تحت 13 سنة: مواليد 2008/2009/2010.



وارسل اتحاد كرة القدم النظام الجديد لبطولات الفئات العمرية للأندية للاطلاع عليه والعمل به.



