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الثلاثاء، 25-06-2024 01:49 م

اتحاد الكرة يقدم سلامي مدرب النشامى الجديد الأربعاء

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الوكيل الاخباري- يعقد الاتحاد الأردني لكرة القدم، ظهر الأربعاء، مؤتمراً صحفياً لتقديم المدرب الجديد للمنتخب الوطني، جمال سلامي، والحديث عن تفاصيل المرحلة المقبلة لـ "النشامى".اضافة اعلان


وقال الاتحاد في بيان إن المؤتمر سيعقد في مقره عند الساعة 12 ظهرا.

ووجهت الدعوة لممثلي وسائل الإعلام لتغطية حفل التقديم والمؤتمر الصحفي.

وكان الاتحاد أعلن عن التعاقد مع المدرب المغربي جمال سلامي مديراً فنياً جديداً للمنتخب الوطني الأول، لقيادة "النشامى" في الاستحقاقات المقبلة وفي مقدمتها خوض الدور الحاسم لتصفيات كأس العالم 2026 والتي تبدأ اعتبارا من أيلول المقبل، ونهائيات كأس آسيا التي تقام مطلع العام 2027 في السعودية، بعدما قبل انهاء التعاقد مع مواطنه الحسين عموتة بالتراضي.

 




 

 


 

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