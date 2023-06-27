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الثلاثاء، 27-06-2023 10:10 ص

اتحاد الكرة يكشف عن مدرب النشامى الجديد

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الوكيل الإخباري - قررت الهيئة التنفيذية للاتحاد الأردني لكرة القدم، تعيين المدرب المغربي حسين عموتة مديراً فنياً جديداً للمنتخب الوطني الأول، لقيادة النشامى في الاستحقاقات المقبلة وفي مقدمتها تصفيات كأس العالم 2026 والتي تنطلق أواخر العام الجاري، ونهائيات كأس آسيا التي تقام في قطر مطلع 2024.

وينتظر أن يقدم الاتحاد المدرب الجديد للنشامى خلال الشهر المقبل، مع الإعلان عن الطاقم الفني والإداري والطبي المعاون وفقاً لتوصية عموتة.

يذكر أن عموتة يتمتع بسيرة تدريبية مميزة على مستوى الأندية والمنتخبات، وحقق العديد من الإنجازات اللافتة، وأبرزها لقب دوري أبطال إفريقيا مع نادي الوداد، وكأس الاتحاد الإفريقي مع نادي الفتح الرباطي، والعديد من الألقاب المحلية مع السد القطري والوداد والفتح، وأخيراً الدوري المحلي مع الجيش الملكي المغربي.

كما قاد عموتة المنتخب المغربي للمحليين وحقق معه لقب كأس أفريقيا، إلى جانب المركز الثاني في بطولة كأس العرب الأخيرة في قطر.

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