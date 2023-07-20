اتحاد المصارعة: بطولة آسيا إحدى وسائل الجذب السياحي

الوكيل الإخباري - أكد نائب رئيس الاتحاد الأردني للمصارعة والناطق الإعلامي المهندس عبدالله قطيشات، أن استضافة الأردن لبطولة آسيا للشباب والناشئين، المقامة حاليا في عمان، ساهمت في تسليط الضوء على الأردن، بوصفه مكانا جاذبا للسياحة في الشرق الأوسط.



وأشار إلى أن وجود ما يزيد على 900 لاعب وإداري وإعلامي وشخصيات بارزة، ساهم في إشغال عدد من الفنادق، حيث تم التعاقد مع 6 فنادق إلى جانب الكوادر البشرية العاملة خلال البطولة، وكذلك البرنامج السياحي للوفود المشاركة، مما عزز من نجاح البطولة، وأعطى انطباعا جميلا للوفود، بجمال الأردن ومناطقه السياحية .



وأثنى قطيشات على كل الجهات الداعمة للبطولة، والتي وفرت كل ما يلزم لضمان نجاحها، وتوفير وسائل الراحة للوفود من لحظة وصولهم إلى الأردن، مشيرا إلى أن هذه البطولات، تعد ذراعا ترويجيا للأردن إلى جانب المكاسب الرياضية التي حققتها البطولة، وخبرة الاحتكاك للاعبين واللاعبات بأبطال آسيا .



وتتواصل في الأردن منافسات البطولة الآسيوية للشباب والناشئين، والتي تقام على صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب، بحضور شخصيات آسيوية وعربية.

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