اتحاد المصارعة يوقع اتفاقية تعاون مع نظيره السعودي

الوكيل الإخباري - وقع الإتحاد الأردني للمصارعة، اتفاقية تعاون مشترك مع نظيره الإتحاد السعودي، بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في الرياضة بين البلدين الشقيقين.



ووقع الإتفاقية من جانب الإتحاد الأردني للمصارعة الدكتور مظفر العبداللات عضو مجلس الإدارة وأمين السر، فيما مثل الإتحاد السعودي للمصارعة المدير التنفيذي عبدالله بن إبراهيم المزيد، بحضور رئيس الاتحاد الأردني للمصارعة المهندس محمد العواملة، ونائبه المهندس عبدالله قطيشات، ورئيس الاتحاد العربي ونائب رئيس لجنة الحكام في الاتحاد الدولي محمد كمال بوعزيز.



وتأتي هذه الاتفاقية الرائدة، في إطار الشراكة الإستراتيجية على مستوى رياضة المصارعة وتطويرها في البلدين، إلى جانب بحث إمكانية تنظيم الفعاليات والمعسكرات المشتركة خلال المرحلة المقبلة.

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