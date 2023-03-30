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الخميس، 30-03-2023 12:14 م

اتحاد اليد الأردني يقرر تقليص عدد المحترفين

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الوكيل الإخباري - صادقت الهيئة العامة للاتحاد الأردني لكرة اليد، على التقريرين المالي والإداري للعام الماضي 2022، مثلما صادقت على خطة وموازنة العام الجاري 2023.

جاء ذلك خلال الاجتماع العادي الذي عقدته الهيئة العامة للاتحاد، مساء اليوم الأربعاء، في قاعة المرحوم عبدالله أبو نوار في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب، بحضور مندوب اللجنة الأولمبية الأردنية أحمد البيطار.

وخلال الاجتماع الذي حضره 22 عضوا من أصل 28، وترأسه الدكتور تيسير المنسي رئيس الاتحاد، قررت الهيئة العامة تقليص عدد اللاعبين المحترفين الأجانب في البطولات المحلية من لاعبين اثنين إلى لاعب واحد، كما قررت اعتماد مدقق مالي جديد للاتحاد.

وتشتمل خطة العام الحالي على إقامة كافة البطولات المحلية والنشاطات المختلفة، إضافة إلى مشاركة المنتخبات الوطنية في الاستحقاقات الرسمية المقبلة.

ودار نقاش موسع خلال الاجتماع بين أعضاء الهيئة العامة حول العديد من الأمور التي تهم اللعبة.

وثمن رئيس الاتحاد، الدور الكبير الذي تقوم به الهيئة العامة وحرصها على إنجاح برامج الاتحاد.

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