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الأحد، 21-03-2021 04:20 م

اتحاد اليد يؤجل مباريات الفئات العمرية

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الوكيل الإخباري-  قرر اتحاد كرة اليد تأجيل مباريات بطولتي الناشئين والشابات، التي كان من المقرر إقامتها اليوم الأحد، وذلك بسبب إغلاق المدن الرياضية.

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وأشار رئيس اتحاد كرة اليد، الدكتور تيسير المنسي، إلى أنه وبناء على إشعار من المدن الرياضية في عمان وإربد، بإغلاق الصالات الرياضية أمام المباريات، بسبب فيروس كورونا، تقرر تأجيل المباريات المخصصة لفرق الفئات العمرية حتى نهاية الشهر الحالي.


ولفت المنسي، في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الأحد، إلى أن الأولوية لصحة اللاعبين والإداريين والمدربين وجميع أركان اللعبة، وهو الأمر الذي دفع اتحاد اليد لإيقاف المباريات حفاظا على صحة الجميع.


 




 

 


 

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