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الثلاثاء، 05-09-2023 02:08 م

اتحاد جدة السعودي يقدم عرضه الأخير لضم صلاح.. تعرف على تفاصيله

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الوكيل الإخباري - يتمسك مسؤولو اتحاد جدة السعودي بالحصول على خدمات النجم المصري محمد صلاح المحترف في صفوف نادي ليفربول خلال الأيام الأخيرة من فترة الانتقالات الصيفية في الدوري السعودي.

وتم ربط صلاح نهاية الأسبوع الماضي، بالانتقال إلى اتحاد جدة، بعد أن تلقى ليفربول عرضا مغريا بقيمة 150 مليون جنيه إسترليني، لكن الفريق الإنجليزي رفض التفريط في خدمات جناحه المصري وتجاهل العرض السعودي.

ومع ذلك، فقد أكدت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن مسؤولي اتحاد جدة مازالوا يصرون على ضم صلاح قبل إغلاق سوق الانتقالات الصيفية في الدوري السعودي لهذا الموسم الخميس المقبل.

وأكدت "ديلي ميل" أن ممثلي اتحاد جدة موجودون الآن في المملكة المتحدة للقيام بالمحاولة الأخيرة للتعاقد مع صلاح.

وأشارت إلى أن مسؤولي اتحاد جدة سيرفعون عرضهم إلى 200 مليون جنيه إسترليني خلال الـ48 ساعة المقبلة معتقدين أن النجم المصري منفتح على الانضمام للدوري السعودي.

وكان مدرب ليفربول، الألماني يورغن كلوب، أكد أكثر من مرة أن صلاح سيكمل هذا الموسم مع "الريدز"، لكن محلل "سكاي سبورتس"، بول ميرسون، يعتقد أنه سيكون من الصعب على ليفربول مقاومة عرض بقيمة 200 مليون جنيه إسترليني.

ويزعم أيضا أن صلاح قد يميل إلى المغادرة بسبب الراتب الذي يمكنه الحصول عليه، ويعتقد أن الجناح المصري قد عرض عليه 100 مليون جنيه إسترليني كراتب سنوي.

يذكر أن عقد صلاح الحالي مع ليفربول يمتد حتى العام 2025.

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