اتحاد جدة سيجعل مارتينيز أغلى لاعب في التاريخ

الوكيل الإخباري - كشفت صحيفة سبورت الإسبانية عن اتحاد جدة يستعد لتقديم عرض تاريخي لضم اللاعب لاوتارو مارتينيز.



قالت الصحيفة إن النادي السعودي سيجعل لاعب إنتر ميلان أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم، بتقديم عرض تبلغ قيمته 240 مليون يورو نظير كسب خدماته.



وأوضحت: "يحتفظ النجم البرازيلي نيمار بلقب أغلى صفقة في التاريخ عندما انتقل إلى باريس سان جيرمان مقابل 222 مليون يورو في 2017، ولكن الدولي الأرجنتيني قد يحطم هذا الرقم في حال موافقته على العرض إلى جانب سماح إنتر ميلان له بالرحيل".



وأكدت أن "النيراتزوري" يعمل على تجديد عقد اللاعب البالغ من العمر 26 عاماً حتى 2028، ولكن اهتمام اتحاد جدة بالتعاقد معه والإغراء الكبير من خلال الحصول على مقابل مادي ضخم قد يفتح الباب أمام رحيله عن جوزيبي مياتزا.

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