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الأحد، 09-07-2023 04:07 م

اتحاد جدة يبدأ معسكر الطائف بمشاركة بنزيما وكانتي وجوتا

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الوكيل الإخباري - ينطلق معسكر اتحاد جدة في مدينة الطائف، غدًا الإثنين، استعدادًا للموسم الجديد، ويستمر حتى موعد انطلاق كأس الملك سلمان للأندية الأبطال، يوم 27 يوليو/تموز الحالي.

وتخلو قائمة محترفي اتحاد جدة الأجانب من القائد أحمد حجازي، بعدما استقر مسؤولو النادي على إسقاط اسمه، على أن يتم إعادته في الانتقالات الشتوية، بعدما يستعيد كامل جاهزيته البدنية والفنية.

وتضم قائمة أجانب الاتحاد كلا من "كريم بنزيما ونجولو كانتي وجواو جوتا، الذين وصلوا أمس إلى جدة، بالإضافة إلى رومارينهو وعبد الرزاق حمد الله وطارق حامد وإيجور كورنادو والحارس مارسيلو جروهي".

ولم يحسم الاتحاديون مصير طارق حامد مع الفريق حتى الآن، وأصبح استمراره معلق بقدرة الإدارة في التعاقد مع لاعب محور عالمي.

وعلم كووورة أن نونو سانتو طلب التعاقد مع لاعب محور جيد، بالإضافة إلى مركزه الأساسي اللعب في مركز قلب الدفاع.

وحال عدم التعاقد مع لاعب وسط مدافع، فسوف تتم المفاضلة بين طارق حامد وكورنادو، على استمرار أحدهما ورحيل الآخر.

ورفض سانتو فكرة عودة الثلاثي عبد الرحمن العبود وعبد العزيز البيشي وحمدان الشمراني، لعدم حاجته لهم.

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