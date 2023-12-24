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الأحد، 24-12-2023 03:05 م

اتحاد جدة يترنح بخسارة مؤلمة أمام الرائد

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الوكيل الإخباري - واصل اتحاد جدة، نتائجه السلبية، وتكبد خسارة جديدة بنتيجة 1-3 أمام الرائد، السبت، في إطار الجولة 18 من دوري روشن السعودي.

سجل ثلاثية الرائد، كريم البركاوي "هدفين" في الدقيقتين 22 و72، ومحمد الدوسري في الدقيقة 89.

فيما سجل هدف اتحاد جدة، البرازيلي رومارينيو في الدقيقة 25. 

وارتفع رصيد الرائد إلى 16 نقطة في المركز 15، فيما تجمد رصيد اتحاد جدة عند 28 نقطة في المرتبة السادسة.

وكان اتحاد جدة قد خرج مؤخرا من منافسات كأس العالم للأندية بعد الخسارة 1-3 أمام الأهلي المصري في ربع النهائي.

وبالعودة لمباراة اليوم، بدا اتحاد جدة مرتبكا بسبب الغيابات التي يعاني منها خاصة على مستوى الدفاع.

وارتكب مد الله العليان، خطأ على تفاريس، ليشهر الحكم، البطاقة الحمراء في وجه لاعب العميد في الدقيقة 9.

واحتسب حكم المباراة، ركلة جزاء لصالح الرائد، لكنه تراجع عن القرار بعد العودة لتقنية الفيديو، واحتسب ركلة حرة.

واندفع الرائد نحو الهجوم، وتمكن كريم البركاوي من افتتاح التسجيل في الدقيقة 22 برأسية محكمة سكنت شباك المعيوف.

ولم تستمر فرحة الرائد طويلا، حيث نجح رومارينيو في معادلة النتيجة بعد 3 دقائق، مستفيدا من تمريرة كورنادو.

ومع بداية الشوط الثاني، استمر تخبط اتحاد جدة، وكاد محمد فوزير أن يمنح التقدم لفريقه الرائد، لكنه سدد الكرة في أحضان المعيوف. 

واستمر تألق المعيوف في الدفاع عن شباكه، عندما تصدى لتسديدة تفاريس عند الدقيقة 59، ليمنع الرائد من التقدم. 

وزادت أوجاع الاتحاد عندما تعرض أحمد بامسعود لإصابة قوية، وغادر الملعب مقابل دخول فرحة الشمراني.

وترجم الرائد تفوقه، عندما عاد البركاوي، ليضيف الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 72، مستفيدا من مجهود تفاريس. 

وفي ظل تراجع الاتحاد، نجح محمد الدوسري في إضافة الهدف الثالث للرائد، ليتعرض الاتحاد لخسارة قاسية قبل مواجهة النصر الثلاثاء المقبل.

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