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الإثنين، 28-08-2023 04:11 م

اتحاد جدة يجهز عرضا قياسيا لضم صلاح

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الوكيل الإخباري -  يجهز اتحاد جدة، عرضًا جديدًا من أجل الحصول على خدمات المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، هذا الصيف.

وقالت شبكة "cbssports" الأمريكية، إن اتحاد جدة يجهز عرضًا يبلغ 150 مليون يورو لإقناع ليفربول بالتخلي عن صلاح، هذا الصيف.

وأشارت الشبكة الأمريكية، إلى أن العرض السعودي سينقسم إلى 100 مليون يورو رسوم ثابتة، بالإضافة إلى 50 مليونًا كمتغيرات مرتبطة بأداء صلاح وشروط لن يكون من السهل تحقيقها كلها.

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ويسعى الاتحاد لاستغلال أن الميركاتو في السعودية سيغلق يوم 20 سبتمبر/أيلول المقبل، ما سيمنحه فرصة لإجراء مفاوضات طويلة مع ليفربول، حتى وإن انتهى سوق الانتقالات في أوروبا.

وإذا وافق ليفربول على عرض الاتحاد، فسيكون صلاح أغلى صفقة في تاريخ الدوري السعودي.

وقال يورجن كلوب، مدرب ليفربول، في تصريحات قبل مباراة نيوكاسل الأخيرة: "صلاح لاعب في ليفربول وهو أساسي في كل ما نقوم به. إذا كان هناك شيء ما، فإن الجواب سيكون لا. فلسفة حياتي هي أنني أفكر في مشكلة عندما أواجهها، ولا يوجد شيء على الإطلاق في الوقت الحالي".

وكشفت شبكة "cbssports" الأمريكية أن اتحاد جدة سيمنح صلاح راتبا مماثلا لما يحصل عليه الثنائي نيمار دا سيلفا مع الهلال، وكريستيانو رونالدو مع النصر.

وذكرت العديد من التقارير أن كل من رونالدو ونيمار، يحصل على راتب يصل إلى 200 مليون يورو سنويا بالمكافآت في الدوري السعودي.

 

ملاعب 

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