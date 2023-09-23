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السبت، 23-09-2023 12:44 م

اتحاد جدة يحبط محاولات جوارديولا مع بيلينجهام

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الوكيل الإخباري -  كشف تقرير صحفي إسباني اليوم السبت، عن محاولة فاشلة أجراها بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، لمنع جود بيلينجهام، نجم بوروسيا دورتموند السابق، من التوقيع لريال مدريد، في الميركاتو.

وقالت شبكة "ديفنسا سنترال" الإسبانية، إن جوارديولا ويورجن كلوب، مدرب ليفربول، حاولا منع بيلينجهام من الانتقال لريال مدريد حتى اللحظات الأخيرة من الصفقة.

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وأشارت إلى أن جوارديولا حاول "دون جدوى" إقناع جود بيلينجهام بالتوقيع للسيتي، حيث قال له وقتها: "لا تذهب إلى مدريد.. بنزيما هناك.. سيكون أمامك الوقت الكافي (للانتقال مستقبلا إلى الريال)".

 

ملاعب 

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