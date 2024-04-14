اتحاد جدة يطلب نجم مانشستر سيتي

الوكيل الإخباري - تقدم اتحاد جدة بطلب رسمي إلى برنامج الاستقطاب، في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، من أجل التعاقد مع أحد نجوم مانشستر سيتي، وفقا لتقرير صحفي.



وبحسب صحيفة "الرياضية" السعودية، فإن إدارة النادي أبلغت برنامج الاستقطاب، برغبتها في ضم البلجيكي كيفين دي بروين، لاعب وسط السيتي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.



وأوضحت الصحيفة ذاتها أن النيجيري مايكل إيمينالو، المدير الرياضي لرابطة دوري المحترفين، بدأ في عقد اجتماعات مع ممثلي الأندية، لمعرفة احتياجاتها خلال فترة الانتقالات المقبلة.



وكان رئيس اتحاد جدة، أنمار الحائلي، قد أكد في تصريحات سابقة، أنه طلب من برنامج الاستقطاب التعاقد مع دي بروين، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، لكن لم تتم الصفقة لأسباب يجهلها.



وينتهي عقد دي بروين مع مانشستر سيتي، في صيف 2025، وحتى الآن لم يبد النادي الإنجليزي رغبته في تمديد التعاقد.

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