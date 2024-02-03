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السبت، 03-02-2024 04:23 م

اتحاد جدة يُعلن موعد عودة كريم بنزيما للتدريبات

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الوكيل الإخباري - كشف نادي اتحاد جدة، حامل لقب الدوري السعودي للمحترفين، أخيرا عن موعد انتظام لاعبه الفرنسي المخضرم كريم بنزيما في التدريبات الجماعية استعدادا لعودة المسابقة مرة أخرى.

وكان بنزيما أثار حالة كبيرة من الجدل خلال الأسابيع القليلة الماضية، في الوقت الذي أشارت تقارير لرغبته في الرحيل عن الاتحاد والعودة من جديد إلى الدوريات الأوروبية الكبرى.

وأفادت بعض الصحف بأن "مانشستر يونايتد الإنجليزي كان يدرس وبشدة فكرة التعاقد مع كريم بنزيما خلال يناير/ كانون الثاني الماضي، لكنه تراجع بناء على رؤية فنية من المدرب الهولندي إيريك تين هاغ".

وبعد فترة من الشد والجذب، أعلن نادي الاتحاد رسميا أن "كريم بنزيما يواصل برنامجه التدريبي الخاص، تمهيدا لعودته للمشاركة في التدريبات الجماعية، بداية من يوم الإثنين المقبل".

وبذلك تأكد غياب بنزيما عن مباراة الاتحاد المرتقبة أمام الفيصلي، المقرر لها يوم الأحد المقبل في إطار منافسات دور الثمانية من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

كانت تدريبات الاتحاد الجمعة، شهدت انتظام جميع اللاعبين الدوليين بعد أن انتهوا مؤخرا من المشاركة مع منتخباتهم الوطنية على مستوى بطولة كأس آسيا قطر 2023، والتي شهدت خروج المنتخب السعودي مبكرا من دور الـ16، على يد كوريا الجنوبية.

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