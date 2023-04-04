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الثلاثاء، 04-04-2023 03:40 م

اتحاد جدة يواجه ضمك لتأمين صدارة الدوري السعودي

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الوكيل الإخباري -  يستضيف نادى اتحاد جدة منافسه ضمك في العاشرة مساءً على ملعب الأمير محمد بن فهد ضمن مباريات الجولة الثانية والعشرين من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.

ويتصدر اتحاد جدة جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 50 نقطة، وبفارق نقطة وحيدة عن نادي النصر الذي يأتي في المركز الثاني، بينما يحتل نادي ضمك المركز السابع في جدول الترتيب برصيد 28 نقطة.

ويبحث اتحاد جدة عن تحقيق الانتصار من أجل مواصلة التربع على صدارة ترتيب الدوري السعودي، بعد نجاح الفريق في الانتصار بالمباراة الماضية أمام نادي الفتح بخمسة أهداف مقابل هدف وحيد، في مباراة شهدت غياب طارق حامد للإيقاف.

وتشهد المباراة عودة طارق حامد لتشكيل نونو سانتو من جديد بعد انتهاء فترة الإيقاف الموقعة عليه من جانب لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم، على خلفية ما بدر منه في لقاء الفيحاء.

كانت تقارير صحفية قد كشفت أن إدارة نادى اتحاد جدة السعودي نجحت في إغلاق عقود لاعبيها الأجانب، وعلى رأسهم المصري أحمد حجازي ومواطنه طارق حامد، والبرازيلي رومارينيو داسيلفا والمغربي عبد الرزاق حمد الله.

وقالت صحيفة "الرياضية" السعودية، إن اللاعبين الأربعة حصلوا على ما يقرب من 11 مليون ريال مقدمات عقودهم مع نادى اتحاد جدة، خاصة أن اللاعبين وافقوا الفترة الماضية على تأجيل تسلُّم مقدمات عقودهم بعد الاتفاق مع إدارة النادي.

وأضافت الصحيفة أن إدارة اتحاد جدة سوف تسلِّم البرازيلي مارسيلو جروهي حارس المرمى ومحمد الصيعري مهاجم الفريق الدفعة الأخيرة من مقدمات عقديهما خلال الشهر المقبل.

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