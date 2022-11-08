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الثلاثاء، 08-11-2022 03:43 م

اتحاد كرة اليد يصدر بيانا حول حالة لاعب أصيب بأزمة قلبية

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الوكيل الإخباري -  اصدر اتحاد كرة اليد توضيحاً لحالة لاعب المنتخب الوطني وفريق كفرنجة عادل بكر عطاري الذي تعرض إلى أزمة قلبية حادة أثناء مشاركته مع ناديه أمام  السلط يوم الاثنين في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب ضمن بطولة كأس الأردن.

وبين البيان الذي نشره الاتحاد عبر صفحته الرسمية على الفيس بوك أن اللاعب تعرضه لأزمة قلبية في منتصف الشوط الثاني حيث هرعت الأجهزة الطبية المتواجدة مع الفريقين ورجال الدفاع المدني لإجراء كافة الأسعافات المطلوبة قبل أن يتم نقله إلى إحدى المستشفيات القريبة من مدينة الحسين للشباب بواسطة إسعاف الدفاع المدني.

وقد أجرى الاتحاد  كافة الإجراءات المتعلقة بإدخال اللاعب إلى المستشفى، بمتابعة من  وزير الشباب الذي حضر شخصيًا الى المستشفى واللجنة الاولمبية ومن رئيس وأعضاء الاتحاد الذين امضوا ليلة الأمس مع أهل اللاعب وأسرة نادي كفرنجة والأندية الأخرى في المستشفى لمتابعة حالة اللاعب.

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