اتصال سعودي يصعب مهمة سان جيرمان مع زياش

الوكيل الإخباري - يواجه نادي باريس سان جيرمان تحديا جديدا من أجل التعاقد مع المغربي حكيم زياش، نجم تشيلسي، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.



وحاول باريس ضم زياش في الميركاتو الشتوي، لكن الصفقة فشلت في اللحظات الأخيرة، بسبب خطأ في الإجراءات.



ووفقا لشبكة "لو سبورت 10" الفرنسية، فإن باريس سيواجه منافسة قوية من السعودية، إذا رغب في حسم صفقة زياش خلال الصيف المقبل.



وأشارت الشبكة الفرنسية إلى أن زياش تلقى اتصالا من وزارة الرياضة السعودية مؤخرا، لتأكيد أهمية تواجده في دوري روشن خلال الموسم الجديد.



ويرتبط النجم المغربي بعقد مع تشيلسي حتى صيف 2025، لكنه يبحث عن خوض تجربة جديدة خارج "ستامفورد بريدج".



ولعب زياش لمدة 904 دقائق فقط بقميص تشيلسي خلال الموسم الحالي بمختلف البطولات، لكنه لم يحرز أي هدف.

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