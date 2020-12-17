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الخميس، 17-12-2020 11:26 ص

اتفاق جديد بين زيدان وهازارد في ريال مدريد

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الوكيل الإخباري _ كشفت شبكة ديفنسا سنترال الإسبانية المقربة من مدريد النقاب عن اتفاق جديد بين المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، والنجم البلجيكي إدين هازارد.

وعاد هازارد للانخراط في مران ريال مدريد الجماعي أمس الأربعاء، في إشارة واضحة لقرب عودته للمشاركة مع الفريق الملكي في المباريات بعد تعافيه من الإصابة الأخيرة.

هازارد يعود لمران ريال مدريد الجماعي ويتفق مع زيدان على عدم التسرع في المشاركة بالمباريات.

وأوضحت ديفنسا أن،" زيدان تحدث مع هازارد واتفق معه على عدم الدفع به سواء كأساسي أو  كبديل في المباريات إلا عندما يتعافى بنسبة 100 % من الإصابة".

ولا يريد زيدان المجازفة بهازارد بأي شكل من الاشكال في الفترة المقبلة خوفاً من تعرضه لانتكاسة في مشوار التعافي من الإصابات، وفقدانه لفترة طويلة مرة أخرى.

وتقبل اللاعب نصيحة زيدان واتفق معه على ذلك بمعرفة الجهاز الطبي المعاون في النادي والذي يتبنى نفس وجهة نظر المدرب الفرنسي.



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المصدر : ملاعب 


 




 

 


 

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