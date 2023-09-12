اتفاق سري يقرب كلوب من تدريب ألمانيا

الوكيل الإخباري - كشفت صحيفة بيلد الألمانية أن المدرب يورغن كلوب ضمن قائمة المرشحين لتولي تدريب منتخب ألمانيا خلفاً للمدرب المقال من منصبه هانسي فليك.



قالت الصحيفة إن "اتحاد الكرة الألماني لا يفكر في تعيين ماتياس سامر في هذا المنصب، بينما يظل جوليان ناغيلسمان من أبرز المرشحين".



في المقابل أشارت إلى أن مدرب ليفربول من الخيارات القوية التي يفكر فيها اتحاد الكرة المحلي ولكن المدرب الألماني مرتبط بعقد مع "الريدز".



وأكدت أن مسألة تعويض كلوب في ليفربول لن تكون سهلة، بينما أوضحت أنه ظهرت بارقة أمل قد تسهم في تحقيق حلم المدرب البالغ من العمر 56 عاماً بتدريب منتخب بلاده.



وقالت: "ليفربول قد يجد البديل المناسب لمدربه، بالتعاقد مع لاعبه السابق، تشابي ألونسو الذي يتولى تدريب باير ليفركوزن حالياً".



ولفتت إلى وجود اتفاق سري بين ألونسو والنادي الألماني يفيد بقدرة المدرب الإسباني على مغادرة الفريق وقتما يريد، ما يسهل من مهمة النادي الإنجليزي في كسب خدماته.

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