اتفاق نهائي بين النصر وزياش

الوكيل الإخباري - توصل النصر السعودي، لاتفاق كامل مع المغربي حكيم زياش، نجم تشيلسي، للانضمام إلى "العالمي" هذا الصيف.



ودخل النصر في مفاوضات مع زياش، ضمن خطة الكرة السعودية لاستقطاب النجوم العالميين، بعد التعاقد مع الثلاثي كريستيانو رونالدو (النصر) وكريم بنزيما ونجولو كانتي (الاتحاد).



وأكد فابريزيو رومانو، خبير سوق الانتقالات في أوروبا، أن النصر حسم اتفاقه مع تشيلسي على ضم زياش.



وكتب رومانو عبر حسابه على "تويتر": "توصل النصر لاتفاق شفهي كامل مع حكيم زياش للانضمام إلى النادي".



وأضاف: "تمت الموافقة على الشروط الشخصية، وسيوقع زياش عقدًا حتى 2026".



وتابع: "تم التوصل إلى اتفاق أيضًا مع تشيلسي، والآن في انتظار تحضير العقود للتحقق منها قبل توقيعها".



وختم: "هناك مفاوضات أخرى بين السعودية وتشيلسي، بشأن التعاقد مع لاعبين آخرين.

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