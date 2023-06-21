الأربعاء 21-06-2023
الوكيل الاخباري

5 إصابات بحادث سير على الطريق الصحراوي

بلعاوي: 90% نسبة انتقال عدوى الحصبة من المصاب لمخالطيه

الحزب الحاكم بجنوب إفريقيا: ننتظر زيارة بوتين

" العقبة الاقتصادية الخاصة" تُعلن عن توفر وظائف شاغرة - رابط التقديم

بلدية إربد: طلب إصدار تصريح لدفن الموتى أصبح الكترونياً - رابط

صندوق النقد يعد منصة عالمية لعملات رقمية خاضعة للبنوك المركزية

الخصاونة: لا يليق برئيس وزراء أن يقول القادم أسوأ

الغذاء والدواء: استيراد شحنة بديل حليب بيبيلاك AR وبانتظار الموافقة

وكلاء السيارات: 20 ألف سيارة دخلت السوق المحلي لا تتمتع بكفالات مصنعية

مخابرات الاحتلال ومستوطنون يقتحمون "الأقصى"

الأربعاء، 21-06-2023 12:23 م

اتفاق نهائي بين النصر وزياش

6202321105036519512289


الوكيل الإخباري -  توصل النصر السعودي، لاتفاق كامل مع المغربي حكيم زياش، نجم تشيلسي، للانضمام إلى "العالمي" هذا الصيف.

ودخل النصر في مفاوضات مع زياش، ضمن خطة الكرة السعودية لاستقطاب النجوم العالميين، بعد التعاقد مع الثلاثي كريستيانو رونالدو (النصر) وكريم بنزيما ونجولو كانتي (الاتحاد).

وأكد فابريزيو رومانو، خبير سوق الانتقالات في أوروبا، أن النصر حسم اتفاقه مع تشيلسي على ضم زياش.

وكتب رومانو عبر حسابه على "تويتر": "توصل النصر لاتفاق شفهي كامل مع حكيم زياش للانضمام إلى النادي".

وأضاف: "تمت الموافقة على الشروط الشخصية، وسيوقع زياش عقدًا حتى 2026".

وتابع: "تم التوصل إلى اتفاق أيضًا مع تشيلسي، والآن في انتظار تحضير العقود للتحقق منها قبل توقيعها".

وختم: "هناك مفاوضات أخرى بين السعودية وتشيلسي، بشأن التعاقد مع لاعبين آخرين.

اضافة اعلان

 

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
6202321101148205012368 (1)

دي ماريا يضحي بفرصة اللعب مع ميسي

620232110041259699292

اتحاد جدة يعلن ضم كانتي

6202321101515429073435

منافسة أردنية إماراتية ترسم مسار النصر وكريستيانو

6202320145537791478195

احمد هايل مدربا عاما للحسين اربد

6202320145347146097032

طلب غير متوقع من أنشيلوتي بسبب منتخب البرازيل

6202320134712100351137

خطوة جديدة من لوكاكو لمغادرة تشيلسي

أخبار متعلقة
6202318112821165036332

شاهد.. رد فعل رونالدو بعد أن اقتحم مشجع الملعب وحمله عاليا

62023893854169324585

رونالدو أثار الجدل في العاصمة الإسبانية مدريد بسبب ميسي (فيديو)

620235101345218342670

رونالدو يعلق على أنباء انتقال ميسي للدوري السعودي!

620234125812830332395

وفد سعودي يصل مدريد لإنقاذ صفقة بنزيما

520232912520984039108

النصر يترقب تقريرا حاسما بخصوص رونالدو

520232794659564494088

زين الدين زيدان يحسم موقفه من عرض النصر الـ600 مليون