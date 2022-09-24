السبت 24-09-2022
الوكيل الاخباري

قرار رفع أسعار الفائدة في الأردن يدخل حيز التنفيذ غدا الأحد

توقعات بتخفيض أسعار البنزين في الأردن للشهر المقبل

برعاية ولي العهد.. قمة عربية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في عمّان

الأمن يكشف تفاصيل جديدة حول الاعتداء على فنان ويضبط المتهم الرئيسي

قرار حكومي مرتقب حول حبس المدين

أثرياء العالم يخسرون 20 مليار دولار في 24 ساعة.. إيلون ماسك يتصدر - أسماء

اندلاع مواجهات في مخيم شعفاط شرق القدس

الصحة تعلن مراكز التطعيم ضد كورونا - أسماء

إغلاق جزئي لشوارع حيوية في عمّان الليلة - أسماء

النفط يهبط دون 80 دولارًا ويصل إلى أدنى مستوى في 8 أشهر مع تصاعد مخاوف الركود

السبت، 24-09-2022 01:28 م

اتهام رونالدو بارتكاب تصرف غير لائق

9202223235132772935913


الوكيل الإخباري - وجه الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم اتهاما لكريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد، بارتكاب تصرف غير لائق بعد أن حطم هاتف مشجع مراهق في الملعب عقب هزيمة فريقه من إيفرتون هذا الموسم.

وقال الاتحاد الإنجليزي في بيان: "وجه اتهام لكريستيانو رونالدو بخرق للقواعد خلال واقعة حدثت في مباراة مانشستر يونايتد بالدوري الممتاز أمام إيفرتون في التاسع من أبريل 2022".

وأضاف: "يزعم أن سلوك المهاجم بعد صفارة النهاية لم يكن لائقا أو كان عنيفا".

ولم يكشف الاتحاد الإنجليزي في بيانه عن تسليط أي عقوبة على رونالدو.

وكان النجم البرتغالي قد قام بتحطيم هاتف أحد الأطفال أثناء خروجه من ملعب "جوديسون بارك"، عقب خسارة اليونايتد أمام إيفرتون في شهر أبريل الماضي.

وأظهر فيديو أن رونالدو عبر عن غضبه بتوجيه ضربة للهاتف الجوال ليسقطه من يد الفتى أثناء سيره بالنفق المؤدي لغرف الملابس.

وقالت والدة الفتى إنه أصيب بكدمة باليد وتحطمت شاشة هاتفه.

واعتذر رونالدو (37 عاما) في وقت لاحق للمشجع البالغ عمره 14 عاما عن الواقعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لكن الشرطة استجوبته بسبب هذا الموقف الشهر الماضي.

اضافة اعلان

 

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
9202224162016922333067

أول تعليق للركراكي بعد فوز المغرب على تشيلي

920222416946339564181

الكشف عن هوية المنتخب الذي سيواجه النشامى قبل لقاء اسبانيا

9202224143946213781626 (1)

مواعيد مباريات دوري الأمم الأوروبية

920222412502264149367

ميسي يقود الأرجنتين للفوز على هندوراس بثلاثية

9202223234831678132637

النشامى إلى نهائي بطولة الأردن

920222494650616587250

نادال يبكي في وداع فيدرر .. صور

أخبار متعلقة
92022229942663579733

رسالة ساخرة من ناد إيطالي إلى رونالدو

920222192417628622983

تصرف نبيل لرونالدو تجاه طفل صغير

9202220105339840106397

تحديد أسعار تذاكر بطولة الأردن الرباعية

World_Cup_2022_trophy

تعرف على المنتخب المرشح للتويج بلقب كأس العالم في قطر بحسب المختصين

9202220104747871186256

الاتحاد: تذاكر مباراة الأردن وإسبانيا ستطرح إلكترونياً

920221211223435307436

رونالدو يضع خطة بديلة للرحيل عن مانشستر يونايتد