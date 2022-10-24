الثلاثاء 25-10-2022
الوكيل الاخباري

استشهاد 3 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامهم نابلس

مديرية الأمن العام تحذر من حالة عدم الاستقرار الجوي المتوقعة

وفاة ثلاثيني وإصابة شقيقه بحادث سير في الكرك

تحذير من حلويات الحاج محمود حبيبة من روابط وهمية باسم الشركة تدعي توزيع جوائز

إربد : إطلاق ملتقى المرأة الريفية الأول

وزير الزراعة يبحث مبادرة لا لهدر الغذاء مع منظمتين دوليتين

التربية تدرس تحديد دوام طلبة المدارس الخاصة

الامن : إلقاء القبض على مهرب للمواد المخدرة خدع أحد سائقي السفريات

الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة أميرة

رئيس الوزراء يوجه بتفعيل دور الناطقين الاعلاميين

الإثنين، 24-10-2022 02:42 م

اجتماع حاسم بين رونالدو وتين هاج

1020222411251863798375


الوكيل الإخباري - سيكون البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم مانشستر يونايتد، على موعد مع اجتماع حاسم لتحديد موقفه من العودة إلى تدريبات الشياطين الحمر، بحسب تقرير صحفي.

اضافة اعلان

واستبعد إريك تين هاج، مدرب مانشستر يونايتد، "الدون من قائمة الفريق في مباراة تشيلسي الأخيرة، ضمن منافسات الجولة ال13 من الدوري الإنجليزي الممتاز، كما أمره بالتدرب مع فريق الشباب.

وذلك كعقوبة لكريستيانو على رفضه اللعب بديلا ضد توتنهام، ومغادرته الملعب قبل انتهاء المباراة، التي حسمها مانشستر يونايتد لصالحه (2-0).

ووفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن رونالدو سيجتمع مع تين هاج، اليوم الاثنين، لمناقشة المشكلة الأخيرة، وحسم موقفه من العودة إلى تدريبات الفريق الأول.

وأشارت الصحيفة إلى أن تين هاج لا يعارض عودة رونالدو للتدريبات، بشرط الاعتذار وإبداء الندم أولا.

وذكرت تقارير صحفية مؤخرا أن النجم البرتغالي قد يغادر قلعة أولد ترافورد، خلال الميركاتو الشتوي المقبل، في ظل اهتمام تشيلسي بخدماته.

 

 

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1020222416153269874159

إدارة الوحدات تفك عقوبة إبراهيم صبرة

1020222415550163455729

اتحاد الإعلام الرياضي ينعى رأفت سارة

10202224104410739048189 (1)

مواعيد مباريات اليوم الاثنين والقنوات الناقلة

1020222494520948811662 (1)

ترتيب هدافي الدوري الإسباني

1020222315179790969521

صلاح وبنزيما مفاجأة آل الشيخ في موسم الرياض (فيديو)

10202223153230919655439

منتخب الشابات يفوز على نظيره اللبناني ببطولة غرب آسيا

أخبار متعلقة
102022201336315013216

هل أصبح كريستيانو رونالدو صداعا في مانشستر يونايتد؟

10202219124157482407510

زيدان يتحدث عن وجه التشابه بينه وبين كريم بنزيما

10202217152132646194873

رد فعل رونالدو بعد استبداله في مباراة نيوكاسل (فيديو)

920222910219949021999 (1)

ارتفاع ضخم لراتب محمد صلاح ورونالدو بقرار حكومي

92022271345911385298

ضربة قاتلة.. الإعلام والجمهور البرتغالي يشنون حربا على رونالدو

9202225101248583941328

رونالدو يحمس جمهور البرتغال برسالة قصيرة