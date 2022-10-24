اجتماع حاسم بين رونالدو وتين هاج

الوكيل الإخباري - سيكون البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم مانشستر يونايتد، على موعد مع اجتماع حاسم لتحديد موقفه من العودة إلى تدريبات الشياطين الحمر، بحسب تقرير صحفي.





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واستبعد إريك تين هاج، مدرب مانشستر يونايتد، "الدون من قائمة الفريق في مباراة تشيلسي الأخيرة، ضمن منافسات الجولة ال13 من الدوري الإنجليزي الممتاز، كما أمره بالتدرب مع فريق الشباب.



وذلك كعقوبة لكريستيانو على رفضه اللعب بديلا ضد توتنهام، ومغادرته الملعب قبل انتهاء المباراة، التي حسمها مانشستر يونايتد لصالحه (2-0).



ووفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن رونالدو سيجتمع مع تين هاج، اليوم الاثنين، لمناقشة المشكلة الأخيرة، وحسم موقفه من العودة إلى تدريبات الفريق الأول.



وأشارت الصحيفة إلى أن تين هاج لا يعارض عودة رونالدو للتدريبات، بشرط الاعتذار وإبداء الندم أولا.



وذكرت تقارير صحفية مؤخرا أن النجم البرتغالي قد يغادر قلعة أولد ترافورد، خلال الميركاتو الشتوي المقبل، في ظل اهتمام تشيلسي بخدماته.

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