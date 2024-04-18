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الخميس، 18-04-2024 03:47 م

اجتماع حاسم لتشافي في برشلونة

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الوكيل الإخباري - قال تقرير صحفي إسباني، إن إدارة برشلونة حددت موعدًا لإجراء اجتماع حاسم مع المدير الفني للفريق الأول، تشافي هيرنانديز.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإنه سيتم عقد اجتماع بين تشافي هيرنانديز ولاعبي برشلونة والرئيس خوان لابورتا والنائب رافا يوستي والمدير الرياضي ديكو، وذلك عقب لقاء الكلاسيكو ضد ريال مدريد، المقرر له الأحد المقبل.

وأضافت الصحيفة: "داخل برشلونة يريدون معرفة ما إذا كان قرار تشافي بالرحيل بنهاية الموسم، أصبح بلا رجعة أم هناك فرصة للبقاء، خاصة وأن عقده مستمر حتى 30 يونيو/حزيران 2026".

ولم يتوقف لابورتا خلال تصريحاته الأخيرة، عن الإصرار على رغبته في الإبقاء على تشافي.

وأشار التقرير، إلى أن إدارة برشلونة لا تريد الانتظار بعد الآن، خاصة وأنهم انتظروا كثيرا كنوع من التقدير لتشافي لكونه أسطورة النادي.

وأفادت الصحيفة، أنه في حالة عدم استمرار تشافي، سيكون الخيار الأول هو الاعتماد على المكسيكي رافا ماركيز مدرب فريق الشباب.

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