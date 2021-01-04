اجتماع حاسم يحدد مستقبل نجم ريال مدريد

الوكيل الإخباري _ كشفت تقارير صحفية، صباح اليوم الآثنين، عن تطورات جديدة حول مستقبل تاكيفوسا كوبو، الملقب بميسي اليابان، لاعب ريال مدريد المعار ضمن صفوف فياريال، من الرحيل خلال الميركاتو الشتوي الجاري لنادي جديد.



ويعاني كوبو تحت قيادة المدير الفني يوناي إيمري، مدرب فياريال، من قلة المشاركة حيث يخرج من حساباته الأساسية، ويكتفي فقط بالدفع به في الدوري الأوروبي، مع حصوله على عدد دقائق قليل جدًا في الليجا.





وأكدت صحيفة "آس" الإسبانية، المقربة من النادي الملكي، أن الساعات المقبلة ستكون حاسمة في مصير تاكيفوسا كوبو، من خلال الاتفاق بين الثلاثي ريال مدريد وفياريال وخيتافي، لوضع اللمسات الأخيرة.



وأضافت الصحيفة، أن فريق خيتافي سيدفع راتب كوبو، ولكن توجد مشكلة من الممكن أن تكون عائق في إتمام الصفقة، وهي عملية دفع فياريال 2.5 مليون يورو مقابل الحصول على الياباني في أغسطس الماضي، ويتوقع الآن أن يدفع خيتافي النسبة المتبقية من صفقة الإعارة.



وتابعت التقارير، أن ريال مدريد يرفض خفض قيمة صفقة الإعارة ودعى إلى التواصل لاتفاق بين الطرفين على إتمام صفقة الإعارة على مدار اليوم، خلال اليوم سيعقد اجتماع يتم فيه تحديد الشروط هناك تفاؤل لأن جميع الأطراف مهتمة بانتقال كوبو إلى خيتافي.



وانتقل كوبو صاحب 19 عامًا، لصفوف فياريال، الصيف الماضي، على سبيل الإعارة من ريال مدريد، حتى يتسنى له الحصول على دقائق لعب أكثر، تمكنه من التطور والنمو، والدليل رفضه الرحيل إلى بايرن ميونيخ، خوفًا من مقاعد البدلاء، مع تلقيه أكثر من عرض آخر في الدوري الإسباني.





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المصدر : ملاعب



