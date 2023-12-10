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الأحد، 10-12-2023 04:33 م

اجتماع عاجل بين أنشيلوتي ومودريتش

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الوكيل الإخباري - اجتمع الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، بشكل عاجل مع نجمه الكرواتي لوكا مودريتش، عقب مباراة ريال بيتيس.

وظهر لوكا مودريتش غاضبا للغاية عقب قرار استبداله في المباراة، حيث ركل الزجاجات عندما وصل إلى مقاعد البدلاء.

ووفقا لشبكة "ديفنسا سنترال"، فقد اجتمع أنشيلوتي بمودريتش قبل استقلال الطائرة إلى مدريد، أمس السبت، لمناقشة أسباب غضب اللاعب الكرواتي.

وأوضح مودريتش أنه كان غاضبا من نفسه بسبب ارتكاب بعض الأخطاء في التمرير، بجانب إطلاق بعض التسديدات السيئة.

وأكد النجم الكرواتي أن غضبه لم يكن موجها إلى أنشيلوتي بسبب قرار استبداله.

وكان أنشيلوتي قد سئل في المؤتمر الصحفي للمباراة عن غضب مودريتش من قرار استبداله، ورد قائلا "لا أعرف".

وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1 بين ريال مدريد وريال بيتيس، في إطار الجولة 16 من عمر الليجا.

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