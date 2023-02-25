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السبت، 25-02-2023 03:14 م

اجتماع عاجل داخل الزمالك بعد تأييد حبس مرتضى

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الوكيل الإخباري -  يستعد مجلس إدارة الزمالك لعقد اجتماع عاجل اليوم السبت؛ لمناقشة عدة أمور مهمة، بعد تأييد حكم حبس رئيس النادي، مرتضى منصور.

ورفضت محكمة النقض، اليوم السبت، الطعن الذي تقدم به مرتضى منصور، رئيس الزمالك، على حكم حبسه لمدة شهر، بتهمة سب وقذف محمود الخطيب رئيس الأهلي.

وقال عضو مجلس إدارة الزمالك، رفض ذكر اسمه، في تصريحات لكووورة "نحن بصدد عقد اجتماع عاجل. مجلس الإدارة مستمر بشكل طبيعي حتى الآن".

وأضاف "نناقش اللائحة لحسم موقف مجلس إدارة الزمالك. هناك أمور كثيرة تحتاج إلى تواجد مجلس الإدارة".

يُذكر أن مرتضى منصور رئيس الزمالك، سلم نفسه إلى نيابة النقض، صباح اليوم السبت، قبل نظر 3 طعون على حكم حبسه في إدانته بسب وقذف محمود الخطيب رئيس الأهلي.

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