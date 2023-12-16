اجتماع مرتقب بين أنشيلوتي وبيريز

الوكيل الإخباري - يواصل مستقبل الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، إثارة الجدل خلال الموسم الحالي.



وينتهي عقد أنشيلوتي مع الميرنجي الصيف المقبل، ويرتبط المدرب الإيطالي بقوة بتدريب منتخب البرازيل.



ووفقا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، يتحدث أنشيلوتي والرئيس فلورنتينو بيريز كثيرًا، لكن حتى الآن لم تكن هناك محادثة ملموسة بشأن المستقبل أو العقد الجديد.



وأشارت إلى أن الأحاديث السابقة تتضمن فقط نقل الأفكار حول مدى الراحة والطمأنينة التي يشعر بها الطرفان في التعامل معا.



وأوضحت أن اللقاء الخاض بمناقشة مستقبل أنشيلوتي سيعقد خلال الأيام المقبلة، لكن كلا الطرفين يعلم أن أي اتفاق مبدئي يمكن الوصول إليه خلال الاجتماع يعتمد في النهاية على نتائج الفريق هذا الموسم.

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وذكرت أنه يمكن الوصول إلى اتفاق بين كارلو أنشيلوتي وفلورنتينو بيريز في أي وقت، لأن التفاهم كلي ومطلق بين الطرفين.



وكشفت أن لا أحد في ريال مدريد الآن يفكر في وجود مدرب آخر على مقاعد بدلاء الميرنجي بالموسم المقبل غير أنشيلوتي.



وقالت الصحيفة إن عزل إدنالدو رودريجيز من رئاسة الاتحاد البرازيلي، يقلل أيضا من حظوظ أنشيلوتي في تدريب السامبا.

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